Пропавший с радаров вертолет совершил жесткую посадку на границе Бурятии

Вертолет, с которым пропала связь на границе Бурятии с Иркутской областью, совершил жесткую посадку. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

На борту воздушного судна находились шесть человек. О нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна, отметил Кореняко.

По его информации, вертолет Ми-8 авиакомпании «Байкал-Аэро» вылетел к месту происшествия с вертолетом Ми-171 авиакомпании «Баргузин».

При этом Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета сообщало о потери связи на границе Бурятии с Иркутской областью с вертолетом Ми-8, который следовал по маршруту «Иркутск – Орлик».

По данным властей, все живы. ТАСС со ссылкой на Центр поиска и спасения сообщает о двух пострадавших.

31 августа на Камчатке пропал туристический вертолет, на борту которого было 22 человека, в том числе финдиректор РФС и основатели сообщества туроператоров «Большая страна». Его обломки нашли 1 сентября. Причиной аварии, предварительно, стала ошибка пилотов.

Ранее на Камчатке начали проверку компании, чей Ми-8 потерпел крушение.