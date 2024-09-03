Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава региона России призвал не стесняться учиться «у противников»

Глава Якутии Николаев призвал не стесняться ездить учиться у противников

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что некоторые его сотрудники получали образование в Бостоне и Массачусетском технологическом университете. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает РБК.

«Команду, которая развивает креативные индустрии, я отправлял в Массачусетский технологический институт, в Бостоне они учились. Называю их «Бостонской восьмеркой». Всегда говорил, что не надо стесняться ездить учиться, в том числе у наших противников, если вы сами еще не научились делать это лучше. Надо учиться и дальше делать уже лучше», — заявил он.

Также Николаев выступил против государственного финансирования в области креативных индустрий. По его мнению, власти могут выдавать гранты только на специальное тематическое или идеологическое кино.

30 августа Николаев сообщил, что власти Якутии провели встречу с академиками и членами-корреспондентами Российской академии наук (РАН) для обсуждения способов монетизации холода, как один из ресурсов региона.

Глава республики отметил, что важными аспектами стали развитие системы науки и образования, а также разработка безопасных технологий в регионе. Он подчеркнул, что создаются новые отрасли экономики, ориентированные на использование якутских климатических преимуществ.

Ранее в Якутии археологи сделали сенсационное открытие.

Все новости на тему:
ВЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами