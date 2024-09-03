Глава региона России призвал не стесняться учиться «у противников»

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что некоторые его сотрудники получали образование в Бостоне и Массачусетском технологическом университете. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает РБК.

«Команду, которая развивает креативные индустрии, я отправлял в Массачусетский технологический институт, в Бостоне они учились. Называю их «Бостонской восьмеркой». Всегда говорил, что не надо стесняться ездить учиться, в том числе у наших противников, если вы сами еще не научились делать это лучше. Надо учиться и дальше делать уже лучше», — заявил он.

Также Николаев выступил против государственного финансирования в области креативных индустрий. По его мнению, власти могут выдавать гранты только на специальное тематическое или идеологическое кино.

30 августа Николаев сообщил, что власти Якутии провели встречу с академиками и членами-корреспондентами Российской академии наук (РАН) для обсуждения способов монетизации холода, как один из ресурсов региона.

Глава республики отметил, что важными аспектами стали развитие системы науки и образования, а также разработка безопасных технологий в регионе. Он подчеркнул, что создаются новые отрасли экономики, ориентированные на использование якутских климатических преимуществ.

Ранее в Якутии археологи сделали сенсационное открытие.