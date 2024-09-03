Тысячи пропалестинских активистов вышли на демонстрацию в Нью-Йорке

В понедельник в Нью-Йорке прошла пропалестинская демонстрация, в которой участвуют несколько тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

На момент 15:30 (22:30 мск) протестующие движутся по пятой авеню в сторону Вашингтон-Сквер-парка, их сопровождают многочисленные полицейские патрули. Как пишет издание, акция проходит спокойно, и полиция пока не вмешивается. Многие участники принесли с собой флаги Палестины и плакаты, призывающие к прекращению огня в регионе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее ректор Колумбийского университета ушла в отставку из-за скандалов по палестинскому вопросу.