Россиянам объяснили, как избежать долговых ям при взятии кредитов и микрозаймов

Часто к специалистам по восстановлению кредитной истории обращаются заемщики, которым помочь уже нельзя, потому что они загнали себя в такую долговую яму, что ни один банк провести рефинансирование просто не может. На что стоит обратить внимание при кредитовании, если вы все-таки решились взять кредит или микрозайм, «Газете.Ru» рассказала Екатерина Шакурова, эксперт по восстановлению кредитной истории.

Первое правило — внимательно читайте условия договора.

«В индивидуальных условиях прописана текущая процентная ставка и от каких дополнительных услуг она зависит. Допуслуги банка в настоящее время могут достигать размеров, равняющихся той сумме, которую вы берете. К примеру, вам необходимо получить кредит в 1 млн рублей. За счет допуслуг в договоре вы можете увидеть сумму в 2 млн. рублей. А значит и банку будете оплачивать проценты именно с этой суммы», — объяснила она.

Также, очень часто банки включают в тело кредита страховки, которыми вы никогда не воспользуетесь и которые не влияют на процентную ставку. А иногда страховки дублируются до 5 раз. Так некоторые менеджеры выполняют планы. Поэтому, если вы даже были уверены при получении кредита, что условия вас 100% устраивают, по приходу домой, перечитайте условия и еще раз посчитайте выгоду тех услуг, которые вам предложил менеджер. Для отказа от допуслуг у заемщика имеется до 30 дней.

Помимо этого, по телевизору очень активно рекламируют кредитные карты, и что на них еще и можно заработать в виде кэшбэка. На деле это получается у крайне малого количества заемщиков. Цель банка — заработать, чтобы заемщик полностью выбрал кредитный лимит, и далее банку платил проценты.

«При выборе кредитной карты опять же внимательно читайте условия. Беспроцентный период у каждого банка начинает действовать по-разному и распространяется не на все виды операций. Минимальный платеж формируется чаще всего в % от выбранного лимита, и у каждого банка он тоже разный. Плюс к кредитным картам подключаются ежемесячные страховки и дополнительные услуги. На что заемщики при получении кредитной карты чаще всего не обращают внимания. Никогда с кредитной карты не снимайте наличные денежные средства. При снятии наличных начисляются повышенные проценты и присутствует комиссия за снятие», — сказала Шакурова.

В долговой ловушке также находятся заемщики, которые используют несколько кредитных карт, и лимиты по ним выбраны. Они пополняют минимальный платеж на одной, далее перекидывают из лимита деньги на другую карту, снова оплатив только минимальный платеж. И так на постоянной основе, на самом деле отдавая только проценты и ни рубля на реальное закрытие кредитного лимита.

«И если дело дошло до микрозаймов, то в 99% случаях вы начинаете не рыть долговую яму, а уже иногда находитесь на ее дне. За свою практику я только один раз встречала клиента, который брал микрозайм до зарплаты, чтобы вовремя внести платеж без просрочек по другому кредиту, где дата платежа была за неделю до заработной платы. Клиент в день зарплаты полностью погасил микрозайм с процентами», — добавила специалист.

У большинства заемщиков дела обстоят иначе: взяв один микрозайм, в день зарплаты не смогли его погасить полностью с процентами, продлевают этот микрозайм, либо еще хуже берет новый займ, чтобы погасить предыдущий. И в этот момент начинает формироваться снежный ком.

«И если у многих промелькнет мысль, что этим страдают только заемщики с низкими доходами, то увы, разочарую. Ко мне обращаются клиенты с хорошим официальным трудоустройством (от 100 тыс. рублей и более), которые по какой-то причине взяли один микрозайм, потом второй, третий и так далее, и выбраться самостоятельно не смогли. Совокупные суммы по микрозаймам доходят до нескольких сотен тысяч рублей, когда заемщик понимает, что все, больше уже некуда и снежный ком накрыл основательно», — сказала эксперт.

Специалист также поделилась еще одним советом: не берите новый кредит, если понимаете, что платежи (расходы) по кредитам будут более 50% вашего дохода. Это звоночек к тому, чтобы проанализировать не только свои доходы, но и расходную часть.

«Стоит сразу обратиться к профессионалам, если ваша долговая нагрузка составляет более 3-4 кредитов, и вы отдаете за них более половины своего дохода. Подходите к выбору кредита разумно и только при реальной необходимости», — резюмировала она.

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