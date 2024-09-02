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На американских военных напали в Турции

Военнослужащие США подверглись нападению в турецком Измире

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Murad Sezer/Reuters

В посольстве США в Анкаре заявили, что американские военнослужащие, прибывшие в Турцию на десантном корабле USS Wasp, подверглись нападению в городе Измире. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что в текущий момент военнослужащие находятся в безопасности. Посольство выразило благодарность турецким властям за оперативное вмешательство и продолжающееся расследование.

До этого сообщалось, что полиция задержала 13 активистов Ассоциации турецкой молодежи (TGB), которые поймали члена экипажа американского десантного корабля USS WASP и надели ему мешок на голову.

TGB заявила, что представители ассоциации надели мешок на голову члена экипажа корабля в знак протеста из-за поддержки Вашингтоном Израиля. В организации подчеркнули, что в Турции нет места американским военным, «руки которых запачканы в крови».

Накануне глава комитета турецкого парламента по юстиции Джюнейт Юксель заявил, что Турция присоединилась к иску Южно-Африканской республики против Израиля в Международном суде ООН.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить географию конфликта на весь Ближний Восток.

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