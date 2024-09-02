Сергей Кириенко прочитал лекцию студентам Президентской академии

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко 2 сентября прочитал лекцию «10 принципов эффективного управления» студентам программы «Ресурс России».

В мероприятии приняли участие 125 студентов первого и второго года обучения программы «Ресурс России», прошедшие при поступлении многоуровневый отбор по баллам ЕГЭ, достижениям в учебной и внеучебной деятельности.

В начале лекции Сергей Кириенко поздравил слушателей программы с Днем знаний и рассказал о том, какую важную роль президент Владимир Путин отводит передаче опыта «от человека к человеку».

«Сегодня президент по уже доброй традиции открыл День знаний в командировке – он провел открытый урок «Разговор о важном» со школьниками в Кызыле. На своем примере глава государства показывает, что, как бы мы не были загружены на работе, нет ничего важнее передачи знаний, опыта и навыков подрастающему поколению. Для меня сегодняшняя лекция – это следование его принципам», — сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что в будущем на местах учащихся будет находиться следующее поколение россиян, которым уже студенты будет передавать свои знания и опыт».

Как уточнил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, программа «Ресурс России» была запущена год назад. По его словам, за это время учащиеся не только смогли продемонстрировать выдающиеся успехи в учебе, но и зарекомендовать себя как целеустремленные, мотивированные и трудолюбивые студенты, которые успевают заниматься спортом, участвовать в форумах и мероприятиях федерального уровня, реализовывать собственные проекты.

«В этом году на программу «Ресурс России» было подано в 3,5 раза больше заявлений, чем в прошлом, средний балл ЕГЭ поступивших составил 98,6. Это говорит о том, что такой формат подготовки будущих управленцев востребован и актуален», — отметил Комиссаров.

Напомним, «Ресурс России» является одной из флагманских образовательных программ Президентской академии, которая готовит будущих управленцев в государственном и корпоративном секторах из числа лучших студентов страны.