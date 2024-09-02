Турецкие полицейские задержали активистов, напавших на американского моряка

Полиция задержала 13 активистов Ассоциации турецкой молодежи (TGB), которые поймали члена экипажа американского десантного корабля USS WASP и надели ему мешок на голову. Об этом сообщает издание Aydınlık.

В заявлении TGB отмечается, что представители ассоциации надели мешок на голову члена экипажа корабля в знак протеста из-за поддержки Израиля Вашингтоном.

В организации подчеркнули, что в Турции нет места американским военным, «руки которых запачканы в крови».

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов задержали в том числе лидера ассоциации Каяхана Четина.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет бороться с попытками Израиля «разжечь огонь» в регионе.

Накануне глава комитета турецкого парламента по юстиции Джюнейт Юксель заявил, что Турция присоединилась к иску Южно-Африканской республики против Израиля в Международном суде ООН.

Также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара 7 августа, направит заявку в Международный суд ООН для присоединения к иску ЮАР против Израиля.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить географию конфликта на весь Ближний Восток.