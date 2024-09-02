«Не верит в правосудие»: адвокат Тамерлана Бигаева оценила смягчение приговора

Защита журналиста Тамерлана Бигаева не согласна с решением суда о смягчении приговора по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом «Газете.Ru» сообщила адвокат Бигаева Жанна Сабеева, уменьшение срока она назвала «полумерами».

«Мы не согласны с вынесенным решением. Считаем их (решения. — «Газета.Ru») полумерами и собираемся обращаться в кассационную инстанцию. Мой подзащитный держится. Но, к сожалению, не верит в торжество правосудия», — подчеркнула адвокат.

В понедельник суд сократил срок наказания коммерческому директору «Осторожно, Media» Кириллу Суханову и журналистам Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву. Бигаеву и Романовскому уменьшили срок с 7 до 5 лет, а Суханову — с 7,5 до 5,5 года. Апелляцию рассматривали в закрытом режиме.

Журналисты находятся в СИЗО с октября 2022 года. По версии следствия, они подготовили пост для канала «Тушите свет», который мог навредить главе Ростеха Сергею Чемезову и его окружению, и требовали у него 11 млн рублей.

Ранее Ксению Собчак обвинили в вымогательстве.