Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Не верит в правосудие»: адвокат Тамерлана Бигаева оценила смягчение приговора

Адвокат назвала полумерой смягчение сроков фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха»

close
«Осторожно, новости»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Защита журналиста Тамерлана Бигаева не согласна с решением суда о смягчении приговора по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом «Газете.Ru» сообщила адвокат Бигаева Жанна Сабеева, уменьшение срока она назвала «полумерами».

«Мы не согласны с вынесенным решением. Считаем их (решения. — «Газета.Ru») полумерами и собираемся обращаться в кассационную инстанцию. Мой подзащитный держится. Но, к сожалению, не верит в торжество правосудия», — подчеркнула адвокат.

В понедельник суд сократил срок наказания коммерческому директору «Осторожно, Media» Кириллу Суханову и журналистам Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву. Бигаеву и Романовскому уменьшили срок с 7 до 5 лет, а Суханову — с 7,5 до 5,5 года. Апелляцию рассматривали в закрытом режиме.

Журналисты находятся в СИЗО с октября 2022 года. По версии следствия, они подготовили пост для канала «Тушите свет», который мог навредить главе Ростеха Сергею Чемезову и его окружению, и требовали у него 11 млн рублей.

Ранее Ксению Собчак обвинили в вымогательстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами