Мэр Льгова в Курской области рассказал об обстановке в городе

Мэр города Льгов в Курской области Алексей Клемешов назвал контролируемой обстановку в населенном пункте. О ней он рассказал в своем Telegram-канале.

«Обстановка в городе сохраняется как и прежде — напряженной, но контролируемой», — подчеркнул он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Отмечается, что в городе нередко возникают «тревожные звуки», которые ВС РФ не имеют возможности подробно комментировать, в связи с чем чиновник призвал жителей сохранять спокойствие и доверять Минобороны РФ.

До этого МЧС обезвредило кассетные боеприпасы HIMARS возле Льгова.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее СК РФ возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ в городе Льгове Курской области.