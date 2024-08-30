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МЧС обезвредило кассетные боеприпасы в Курской области

МЧС обезвредило кассетные боеприпасы HIMARS возле Льгова

В МЧС сообщили, что пиротехники обезвредили боеприпасы, включая кассетные ракеты HIMARS, которыми ВСУ наносила удары по приграничным районам Курской области. Об этом сообщаетТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Пиротехники очистили от взрывоопасных предметов один из районов города Льгова, который накануне был обстрелян кассетными ракетами HIMARS», — сказали в министерстве.

В пресс-службе отметили, что специалисты проверили местности и обезвредили обнаруженные боеприпасы. В результате от взрывоопасных предметов была очищена территория вдоль линий электропередачи, что позволит аварийным службам приступить к восстановительным работам.

В МЧС добавили, что суббоеприпасы представляли опасность для жителей города.

О том, что пиротехники МЧС России обнаружили в одном из населенных пунктов Курской области три суббоеприпаса М77 кассетной ракеты HIMARS, сообщалось 28 августа.

Тем временем мэр Льгова в Курской области Алексей Клемешов призвал уехавших горожан пока не возвращаться. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по городу и повредили железнодорожные пути. Под ударом также оказались склады и жилые дома. Мэр призвал уехавших жителей дождаться стабилизации обстановки.

Ранее Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области.

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