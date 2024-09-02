В России призвали заменить ипотеку и лизинг жилья кооперативами

В России не приживется практика предоставления жилья в лизинг, считает член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Вместо этой меры, которая предлагается как альтернатива льготной ипотеке, нужно вернуть опыт кооперативного жилья – это в большей степени соответствует сегодняшней ситуации на рынке недвижимости, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«У меня есть ощущение, что этот опыт не приживется. Лизинг подразумевает отсутствие объекта недвижимости у человека в собственности», — отметил эксперт.

Однако есть и плюсы, ведь лизинг – это, по сути, аренда с правом дальнейшего выкупа квартиры, что часто удобно, так как дает возможность «опробовать» покупку перед заключением сделки. Но популярным лизинг жилья станет лишь при условии, что будет выгоднее, чем ипотека, подчеркнул риелтор.

С учетом сегодняшней ситуации, гораздо лучше было бы возвращение кооперативов, считает Барсуков. Это будет для людей хорошим способом накопления средств, считает он.

«Пока накопление идет, паевые взносы лежат на депозитах, а цены не растут. Хорошая ситуация для людей с точки зрения накоплений», — заключил Барсуков.

Напомним, сделать лизинг жилья альтернативой ипотеке предложил председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. Он призвал обратить внимание на введение лизинга жилья с фиксированной арендной платой, с отраслевой поддержкой государства и возможностью выкупа квартиры.

В Госдуме ранее призвали развивать кооперативы и наемное жилье вместо льготной ипотеки.