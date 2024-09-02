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Гречанка устраивала поджоги, чтобы найти себе мужчину среди пожарных

В Греции женщина поджигала сельхозугодья, чтобы познакомиться с пожарными

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Shutterstock

Одинокая 44-летняя гречанка поджигала сельскохозяйственные угодья, чтобы найти поклонника среди пожарных. Об этом сообщает Greek Reporter.

Женщине казалось, что она сумеет завязать отношения с сотрудниками спасслужбы, прибывшими для ликвидации возгорания. В итоге по вине озабоченной дамы вспыхнули два небольших пожара, которые удалось оперативно ликвидировать.

Суд приговорил поджигательницу к трем годам тюрьмы и назначил штраф в размере €1 тыс. Так что, теперь ей придется подыскивать спутника жизни среди правоохранителей.

До этого стало известно, как сейчас живется россиянкам на Кипре. Для комфортной жизни в Ларнаке семье из четырех человек нужно порядка €4–5 тыс. в месяц. Но, конечно, есть семьи, которые живут скромнее — и наоборот.

Ранее модель Мария Погребняк вышла замуж за бизнесмена Головинского.

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