Пушилин назвал число пострадавших в результате сегодняшнего обстрела ДНР

В результате сегодняшних обстрелов ВСУ территории Донецкой народной республики пострадали семь мирных жителей, включая пятерых детей. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в поселке Старомихайловка Кировского района Донецка при взрыве были ранены три девочки и два мальчика. Один ребенок, по словам Пушилина, находится в тяжелом состоянии, состояние еще четверых врачи оценивают как средней степени тяжести.

Также в Никитовском районе Горловки пострадали женщина и мужчина 1991 года рождения, добавил глава ДНР.

Он добавил, что всем жителям, пострадавшим под обстрелами украинских войск оказывается вся необходимая медпомощь.

Повреждения, по словам главы региона, получили восемь жилых домов в Горловке и инфраструктурное строение в Петровском районе Донецка.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что двое детей, пострадавших при атаке украинских войск на Белгород, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в Курской области автомобиль с женщинами и детьми подвергся обстрелу ВСУ.