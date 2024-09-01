Медики нашли пулевые ранения на телах найденных в Рафахе заложников

На телах шести заложников, которые обнаружили израильские солдаты в туннеле города Рафах на юге сектора Газа, нашли пулевые отверстия. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на результаты исследования судмедэкспертов.

«На телах шести похищенных, найденных в туннеле в Рафахе, были обнаружены огнестрельные ранения головы и других частей тела», — говорится в статье.

По версии медиков, заложников убили в течение последних двух суток. Вскрытие показало признаки травм, полученных людьми ранее, а также запущенное состояние тел. Выяснилось, что одного из заложников держали связанным.

О нахождении мертвых заложников стало известно 1 сентября. Всех их извлекли 31 августа из подземного туннеля в районе Рафаха в секторе Газа и вернули на израильскую территорию. Среди них значился россиянин Александр Лобанов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже связался с родителями Лобанова и выразил им свои соболезнования.

Ранее Россия пообещала продолжить усилия для спасения из Газы российского заложника.