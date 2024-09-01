Обвиняемые в поставке некачественных бронежилетов попросили отпустить их из СИЗО

Руководители группы компаний «Пикет», которых обвиняют в поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы РФ, попросили перевести их из СИЗО под домашний арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей генеральному директору «Пикета» Андрею Есипову и его подчиненным до 3 сентября. При этом во время заседания бизнесмен и его юридическая команда обратили внимание, что вменяемое ему преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности.

«Обвиняемый <...> и адвокаты <...> на основании ч. 1. 1 ст. 108 УПК РФ просили изменить Есипову А. С. меру пресечения на домашний арест», — подчеркивается в материалах дела.

Указанная статья Уголовно-процессуального кодекса РФ предполагает, что суд не может заключать под стражу представителей бизнес-сообщества, если их преступление связано с предпринимательской деятельностью.

В статье уточняется, что два других фигуранта в лице финансового директора группы компаний Виктории Антоновой и начальника службы безопасности Михаила Кальченко также попросили отпустить их из СИЗО и поместить под домашний арест. В отличие от Есипова они сослались на необходимость присматривать за маленькими детьми.

Однако инстанция скептически отнеслась к их словам. В результате суд согласился с доводами следователей о том, что после выхода из СИЗО обвиняемые могут попытаться скрыться, уничтожить доказательства своего преступления или оказать давление на свидетелей.

Уголовное дело против руководителей «Пикета» было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесменов обвиняют в хищении денежных средств при выполнении государственного контракта на поставку 20 тыс. бронежилетов на общую сумму около двух млрд рублей для участников конфликта на Украине. По данным следствия, качество экипировки не соответствовало требованиям.

Ранее в деле о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ появились свидетели.