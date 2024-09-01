Россиянин решил заработать на инвестициях и лишился 4,3 млн рублей

Житель Осинников планировал заработать на инвестициях, оформил несколько крупных кредитов и перевел мошенникам более четырех миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 52-летний житель Осинников, мужчина рассказал, что искал в сети способ дополнительного заработка. С ним связался неизвестный, который предложил заработать, инвестируя онлайн в акции.

Аферист убедил россиянина оформить несколько кредитов. Потерпевший знал, что по такой схеме «работают» мошенники, но после первого крупного денежного транша ему сообщили, что ставка дала хорошую прибыль, и он потерял бдительность.

Взятые в нескольких банках займы и личные накопления он перечислил на 10 указанных счетов, когда «консультант» перестал выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и сообщил о произошедшем в полицию. Общий ущерб составил 4,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Красноярска заложил машину, набрал кредитов и отдал мошенникам 6,8 млн рублей.