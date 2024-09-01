Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин решил заработать на инвестициях и лишился 4,3 млн рублей

В Кемеровской области мошенники-инвесторы выманили у мужчины 4,3 млн рублей

close
Ilya Naymushin/Reuters

Житель Осинников планировал заработать на инвестициях, оформил несколько крупных кредитов и перевел мошенникам более четырех миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 52-летний житель Осинников, мужчина рассказал, что искал в сети способ дополнительного заработка. С ним связался неизвестный, который предложил заработать, инвестируя онлайн в акции.

Аферист убедил россиянина оформить несколько кредитов. Потерпевший знал, что по такой схеме «работают» мошенники, но после первого крупного денежного транша ему сообщили, что ставка дала хорошую прибыль, и он потерял бдительность.

Взятые в нескольких банках займы и личные накопления он перечислил на 10 указанных счетов, когда «консультант» перестал выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и сообщил о произошедшем в полицию. Общий ущерб составил 4,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Красноярска заложил машину, набрал кредитов и отдал мошенникам 6,8 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами