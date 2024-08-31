Спасатели локализовали пожар в московском административном здании

Специалисты МЧС локализовали возгорание в административном здании на Бережковской набережной на площади 1 тыс. квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«В настоящее время объявлена локализация пожара на площади 1 тыс. квадратных метров. Произошло обрушение на площади 500 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Трехэтажное административное здание на Бережковской набережной в Москве загорелось утром 31 августа. Пламя распространилось на площади 1 тыс. квадратных метров.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале заявлял о перекрытии движения по Бережковской набережной в связи с пожаром. Ограничения ввели на участке дороги от дома №16 до улицы Потылиха.

Для тушения горящего здания привлекли два вертолета и корабль.

Ранее стала известна причина пожара в административном здании на Бережковской набережной.