Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатели локализовали пожар в московском административном здании

В Москве локализовали пожар в здании на Бережковской набережной

close
«МЧС России»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «МЧС России»

Специалисты МЧС локализовали возгорание в административном здании на Бережковской набережной на площади 1 тыс. квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«В настоящее время объявлена локализация пожара на площади 1 тыс. квадратных метров. Произошло обрушение на площади 500 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Трехэтажное административное здание на Бережковской набережной в Москве загорелось утром 31 августа. Пламя распространилось на площади 1 тыс. квадратных метров.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале заявлял о перекрытии движения по Бережковской набережной в связи с пожаром. Ограничения ввели на участке дороги от дома №16 до улицы Потылиха.

Для тушения горящего здания привлекли два вертолета и корабль.

Ранее стала известна причина пожара в административном здании на Бережковской набережной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами