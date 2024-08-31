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Застрявший в Шереметьево пес Семен дождался свою хозяйку

«Аэрофлот»: потерявшегося в аэропорту Шереметьево пса Семена вернули хозяйке

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Потерявшийся в аэропорту Шереметьево пес Семен вернулся к своей хозяйке спустя более десяти часов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

Собака прилетела накануне в багаже рейсом SU1831 из Минска, но после выдачи багажа он не дождался своей хозяйки. Оказалось, что женщина — гражданка Украины, поэтому на пограничном контроле после прилета ее остановили для прохождения процедуры фильтрации.

На время продолжительного ожидания и поисков сотрудники наземных служб авиакомпании помогали тоскующему питомцу и давали ему необходимую заботу и внимание. Пса накормили и давали ему воду.

На помощь в аэропорт вызвали кинологическую службу «Аэрофлота» для антистрессовой работы с собакой, но к тому моменту уже объявилась хозяйка, и Семен вернулся в привычное для себя окружение.

В конце июля жительница Красноярского края через суд взыскала с перевозчика компенсацию за некомфортный перелет с собакой. Сибирячка летела рейсом авиакомпании «Норстар» из Красноярска в Сочи.

В аэропорту при регистрации на рейс и досмотре к женщине не возникло никаких вопросов. По ее словам, переноска с животным полностью соответствовала обозначенным в требованиях параметрам. Однако при посадке в самолет выяснилось, что контейнер с животным не поместился на одном сидении, его удалось поставить только таким образом, что он занимал часть соседнего кресла.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин хочет путешествовать со своим питомцем.

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