Синоптики назвали сроки бархатного сезона на курортах Черного моря

Бархатный сезон на курортах Черного моря начнется со второй декады сентября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«На побережье Черного моря в этом году бархатный сезон начнется позднее обычного. Дневная температура зафиксируется на отметке +25-27 °С», — сказал он.

Эксперт отметил, что бархатный сезон при этом, как прогнозируется, продлится до середины октября. При этом температура воды в море будет +24-25 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что это явление связано с тем, что «деятельный слой» в восточной акватории Черного моря очень высок. В результате он прогревается за счет лучей солнца и будет на протяжении долгого времени отдавать тепло.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в регионах Центральной России в этом году осень начнется с бабьего лета – оно будет очень молодым и порадует жителей уже с 1 сентября. Температура воздуха достигнет +28 градусов, а ветер будет с южной тягой.

Ранее москвичей предупредили о жаре в выходные.