Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптики назвали сроки бархатного сезона на курортах Черного моря

Вильфанд: бархатный сезон на курортах Черного моря продлится до середины октября

close
Unsplash

Бархатный сезон на курортах Черного моря начнется со второй декады сентября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«На побережье Черного моря в этом году бархатный сезон начнется позднее обычного. Дневная температура зафиксируется на отметке +25-27 °С», — сказал он.

Эксперт отметил, что бархатный сезон при этом, как прогнозируется, продлится до середины октября. При этом температура воды в море будет +24-25 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что это явление связано с тем, что «деятельный слой» в восточной акватории Черного моря очень высок. В результате он прогревается за счет лучей солнца и будет на протяжении долгого времени отдавать тепло.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в регионах Центральной России в этом году осень начнется с бабьего лета – оно будет очень молодым и порадует жителей уже с 1 сентября. Температура воздуха достигнет +28 градусов, а ветер будет с южной тягой.

Ранее москвичей предупредили о жаре в выходные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами