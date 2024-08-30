В Монголии пообещали не арестовывать Путина

Монголия заявила, что не станет выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина в ходе его визита. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что Монголия, как страна, подписавшая Римский статут, регулирующий деятельность суда, обязана выполнить ордер и арестовать Путина, если он появится на ее территории.

«Путин получил заверения перед запланированным визитом в Монголию в том, что он не будет арестован по ордеру МУС», — говорится в публикации.

Bloomberg подчеркнуло, что визит президента России, который запланирован на 3 сентября, станет первым визитом российского лидера в государство-член МУС, с тех пор, как ордер на арест Путина был выдан в марте прошлого года.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль тщательно готовил все детали визита президента Росссии в Монголию, которая является членом МУС и формально должна его арестовать.

17 марта прошлого года МУС в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В суде заявили, что они «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию РФ». Москва эти обвинения отвергает.

Песков назвал решение МУС «ничтожным» с точки зрения права, тогда как постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя счел инцидент «абсолютно возмутительным». В свою очередь представитель МИД Мария Захарова заявила, что решения этого суда для России «не имеют никакого значения», поскольку РФ не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств.

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