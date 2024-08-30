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Правозащитница оценила место содержания бывшего замминистра обороны Попова

Правозащитница Меркачева: генерала Попова в общей камере воспримут нормально

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Журналистка и правозащитница, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в беседе с «Ридусом» прокомментировала новость о том, что арестованного экс-замминистра обороны РФ Павла Попова направят в обычную общую камеру.

По ее словам, в арестантской среде нет негативного отношения к военнослужащим. Она допустила, что сокамерники воспримут генерала «совершенно нормально». При этом помещать военных в обычную камеру «не совсем верно», выразила мнение правозащитница.

«Мы считаем, что их следует содержать отдельно, так же, как сотрудников правоохранительных органов. <...> Если генерала МВД посадят отдельно, то генерала ВС РФ — вместе с обычными заключенными, среди которых, например, могут быть мошенники-профессионалы или наркоманы», — сказала Меркачева.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, сейчас Попова поместили в специальную карантинную камеру, где он пройдет углубленное медицинское обследование. После этого его переведут в обычную общую камеру с другими заключенными.

Суд в Москве арестовал Попова 29 августа по делу о мошенничестве. До этого правоохранители задержали его по подозрению в обогащении за счет парка «Патриот», который расположен в Московской области. Этим летом вскрылись факты о масштабных хищениях в руководстве комплекса. По данным следствия, в 2021–2024 годах при выполнении работ по развитию соответствующей территории экс-заместитель министра обороны организовал строительство и ремонт собственного загородного участка в Красногорском районе.

Ранее стало известно, что Попов владеет недвижимостью стоимостью более 500 млн рублей.

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