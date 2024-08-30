Путин отправил Лукашенко подарок на День рождения

Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с 70-летним юбилеем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российский лидер всегда направляет личные подарки Лукашенко в честь дня рождения.

«Разумеется, какие-то личные подарки — они обязательно направляются в такие дни, конечно», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о подарках прошлых лет для Лукашенко от Путина, представитель Кремля заявил, что презенты всегда бывают разные, но это «всегда именно личные подарки».

Также Песков отметил, что Путин в ходе телефонного разговора сердечно поздравил Лукашенко с юбилеем, заявив, что «дорожит отношениями с ним».

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил белорусского президента с Днем рождения, подчеркнув, что президент Белоруссии мудро руководит своим государством и остается надежным союзником.

Ранее Лукашенко пообещал устроить кулинарный мастер-класс.