Журналисты узнали об американском гражданстве у детей российского судьи

У детей судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова есть гражданство США. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, дети Ризвана и Эльвиры Юсуповых родились в американском роддоме, все документы были оформлены в консульстве США. Однако семья это скрывала, заявив, что Наиля и Гаяз якобы появились на свет в результате домашних родов в Казани, утверждают журналисты.

Они отметили, что Наиля сейчас живет в Нидерландах. Эльвира Юсупова и ее 19-летний сын Гаяз проживают в Татарстане, в отношении них, как пишет канал, возбудили уголовное дело за сокрытие информации о паспорте другого государства. Ризвана Юсупова могут за это уволить, добавил Mash.

До этого появилась информация, что сын мэра Орска Василия Козупицы купил квартиру в Дубае, которая может стоить около 33 млн рублей. Переехал он туда вскоре после начала частичной мобилизации в России (сентябрь 2022 года). Внуки главы Орска, как утверждается в расследовании, учатся в местных школах по «британской системе».

Ранее пятиклассница с двойным гражданством пропала после прогулки по ТРЦ в Петербурге.