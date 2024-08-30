В ООН не получали информацию о сексуальных преступлениях в Курской области

Официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан заявил РИА Новости, что ведомство готово изучить любую информацию о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области, но пока никаких данных не поступало.

Отвечая на вопрос журналистов, получало ли управление информацию из России о сексуальных преступлениях в Курской области, Аль-Китан сказал, что УВКПЧ внимательно следит за последствиями для гражданского населения от ведения боевых действий во всех районах, включая Курскую область. Также Управление документально сообщает обо всех подтвержденных нарушениях.

«Мы не получали никакой информации относительно этих конкретных утверждений», — сказал Аль-Китан, добавив, что ведомство продолжит внимательно изучать всю полученную информацию.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что у России есть информация о сексуальном насилии украинских наемников и военнослужащих в отношении мирных жителей Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.