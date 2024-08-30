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В изменениях закона о психиатрической помощи увидели угрозу россиянам

Юрист Гриценко назвала поправки в закон о психиатрии угрожающими пациентам

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Медицинский юрист, адвокат Ирина Гриценко заявила, что новые поправки в закон о психиатрической помощи, которые вступают в силу с 1 сентября 2024 года, несут в себе угрозу для пациентов и коррупционные риски. Об этом сообщает «Лента.ру».

По ее словам, главврачи смогут ограничивать доступ фактически всех лиц к пациентам, которые находятся в медучреждении на лечении, а также ограничивать их переписку.

Гриценко подчеркнула, что это очень сильное изменение, связанное с тем, что изменится режим, установленный равным для всех, вне зависимости от того, есть у человека психиатрическое заболевание или нет.

До этого стало известно, что медики и полицейские в РФ смогут обмениваться данными об опасных лицах с психическими расстройствами, склонных к совершению опасных действий.

По данным источников, инициатором законопроект выступил Минздрав РФ. Законопроект предусматривает внесение изменений в законы «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», «О полиции», а также «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

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