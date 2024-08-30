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Украинские мемориалы в новых регионах РФ заменят российскими

«Ъ»: украинские мемориалы в новых регионах РФ заменят российскими

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Госпрограмму по увековечению памяти жертв политических репрессий хотят расширить на новые регионы РФ. Об этом газете »Коммерсантъ» рассказал глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Недавно в Мариуполе и Луганске демонтировали мемориалы жертв голодомора. Их сочли «символами политического дезинформирования». Фадеев допустил, что они будут восстановлены, но уже без «обвинений России в геноциде».

По его словам, одной из приоритетных задач госполитики в этой области станет увековечение памяти жертв политических репрессий в ДНР, ЛНР и других новых регионах.

В ДНР и ЛНР после их присоединения к России снесли несколько мемориалов, посвященных жертвам политических репрессий и голодомора. В Мариуполе демонтировали памятник «Жертвам голодомора 1932–1933 годов и политических репрессий», а в Луганске — гранитную стелу «Памяти жертв политических репрессий» и монумент «Жертвам голодомора 1932–1933 годов на Луганщине».

В июле стало известно, что власти Молдавии могут признать голод 1946-1947 гг. «геноцидом» по аналогии с так называемым «голодомором». В ноябре прошлого года посольство РФ в США резко раскритиковало американские власти за попытки провести параллели между «голодомором» и военной спецоперацией России на Украине.

Ранее парламент Болгарии признал геноцидом «голодомор» на Украине.

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