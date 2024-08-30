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Стало известно, где россияне будут отдыхать по системе «Все включено» осенью

Осенью россияне выбирают «Все включено» в Анапе и Турции

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Virojt Changyencham/Shutterstock/FOTODOM

Самым популярным городом, где россияне будут отдыхать осенью по системе «Все включено», стала Анапа: на черноморский курорт приходится 17,8% заказов; в среднем сутки по системе All inclusive обойдутся там в 16 000 рублей. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На втором месте оказался Геленджик с долей 6,8%; здесь отдохнуть в формате «Все включено» можно за 14 000 рублей. И наконец, замыкает тройку лидеров Сочи (5,5%); ночь в отеле тут стоит около 18 000 рублей.

Кроме того, в список вошли Лазаревское (доля — 4,5%; стоимость номера — 18 000 рублей), Красная Поляна (4,2%; 9 000 рублей), Хабаровск (4,1%; 7 000 рублей), Адлер (4,0%; 13 000 рублей), Воскресенск (2,9%; 20 000 рублей), Витязево (2,8%; 10 000 рублей) и Пересвет (2,7%; 16 000 рублей).

За рубежом в бархатный сезон наиболее популярны турецкие отели, работающие по системе «Все включено»: на первом месте оказалась Аланья (доля — 13,1%; номер можно забронировать в среднем за 8 000 рублей), далее следуют Белек (11,5%; 25 000 рублей) и Анталья (11,2%; 19 000 рублей). Также в топ попали Кемер (6,7%; 20 000 рублей), Сиде (3,8%; 18 000 рублей) и Бодрум (3,7%; 16 000 рублей).

Отели All inclusive бронируют и в других популярных курортных городах: Варадеро (10,3%; 11 000 рублей), Хургаде (6,5%; 10 000 рублей), Шарм-эш-Шейхе (5,6%; 16 000 рублей) и Абу-Даби (2,8%; 30 000 рублей).

Ранее выяснилось, что треть россиян не готовы путешествовать с пересадками.

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