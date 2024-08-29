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Россиянка попыталась сжечь квартиру, поверив обещаниям мошенников купить новую

В Благовещенске женщина поверила обещанию аферистов и едва не сожгла квартиру

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Shutterstock

Жительница Благовещенска стала жертвой мошенников, которые пообещали ей новую квартиру, если она устроит пожар в своей сейчас. Об этом сообщает «Порт Амур» со ссылкой на управление МВД по региону.

На ситуацию правоохранители обратили внимание после того, как к ним обратились соседи. Они заметили, что россиянка выносит из квартиры вещи.

Приехавшим на вызов полицейским женщина рассказала, что в прошлом году аферисты представились сотрудниками «Росфинмониторинга» и заявили, что кто-то пытался взять на нее кредит. По совету злоумышленников, россиянка оформила «зеркальные» займы, один из них был под залог квартиры.

Накануне инцидента с ней снова связались. По словам «сотрудников» того же ведомства, ее финансы находятся в безопасности. Однако, чтобы мошенники больше не могли забрать у нее средства, женщине посоветовали сжечь квартиру и заверили, что она получит новую.

Вынося вещи из жилья, поверившая аферистам россиянка готовилась к переезду. На данный момент проводится проверка.

Ранее в Костроме задержали студента-программиста, набиравшего курьеров для мошенников.

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