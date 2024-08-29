Большинство жителей Санкт-Петербурга считают, что Беглов выиграет выборы

В Санкт-Петербурге 76% жителей ожидают победу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на сентябрьских выборах. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы 2024: финальный прогноз» рассказал руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, сообщает Telegram-канал «ЭИСИ — Повестка дня».

По его словам, в Северной столице абсолютная известность Александра Беглова.

«Здесь меньше информированность о выборах – 68%. Но это типичный показатель для крупных мегаполисов. Уровень явки пониже, чем в других регионах. При этом 76% среди электорально активных заявили о том, что они ожидают победу Беглова», — сказал Мамонов.

По его словам, этот показатель на 10% вырос с начала лета.

Отмечается, что опрос ВЦИОМ о выборах губернаторов в ряде субъектов РФ был проведен по заказу ЭИСИ. Исследование проводилось с 19 по 27 августа, с 26 по 27 августа и с 19 по 25 августа в зависимости от региона. В нем приняли участие по 1600 респондентов от 18 лет и старше в Вологодской, Калининградской, Мурманской областях, Алтае, Калмыкии и Санкт-Петербурге. В Забайкальском крае объем выборки составил 800 респондентов.

В Санкт-Петербурге и Забайкальском крае опрос был проведен методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. В остальных регионах — методом комбинированного опроса по месту жительства респондентов.

Участникам опроса в Санкт-Петербурге задавали вопрос: «Как вы считаете, кто из этих кандидатов победит на выборах, получит большинство голосов избирателей в вашем регионе?»

Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.