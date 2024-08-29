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В Москве арестовали бывшего замминистра обороны Павла Попова

Экс-замминистра обороны РФ Павла Попова отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

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Алексей Ерешко/РИА Новости

Суд в Москве арестовал бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии запаса Павла Попова по делу о мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому <...> меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал судья по итогам заседания.

Он добавил, что экс-чиновник останется в следственном изоляторе до 29 октября текущего года. При этом он будет содержаться под стражей в СИЗО-2 «Бутырка».

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин уволил Павла Попова из министерства обороны. Причины такого решения главы государства не раскрывались.

29 августа сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего чиновника по подозрению в обогащении за счет парка «Патриот», который расположен в Московской области. По данным следствия, при выполнении работ по развитию соответствующей территории экс-заместитель министра обороны организовал строительство и ремонт собственного загородного участка в Красногорском районе.

В результате в отношении Павла Попова было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи сразу направили ходатайство об аресте экс-чиновника на рассмотрение в 235-й окружной военный суд. Заседание по избранию ему меры пресечения решили провести в закрытом режиме.

Ранее журналисты узнали, что в прошлом сын Павла Попова торговал в интернете военным снаряжением.

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