Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам в День долголетия рассказали о диете долгожителей Кавказа

Врач Мухина: диета долгожителей Кавказа основывается на употреблении фруктов

close
100%
Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Диета долгожителей Кавказа, которые являются рекордсменами по этому показателю, основывается на употреблении фруктов и овощей, а также кисломолочных продуктов. Об этом Life в День долголетия рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

По ее словам, к последним относятся йогурты, кефир, айран и другие. Помимо этого, такое питание подразумевает употребление орехов, семян, мяса (акцент на баранину) и цельнозерновых продуктов (пшеница, кукуруза, ячмень и гречиха). Эти продукты обладают противовоспалительными компонентами, помогают поддерживать уровень сахара в крови и замедлить процессы старения.

«Диета долгожителей Кавказа демонстрирует сбалансированное потребление питательных веществ, с акцентом на натуральные и минимально обработанные продукты. Важно отметить, что сочетание здорового питания, активного образа жизни и социальной активности играет ключевую роль в поддержании здоровья и долголетия», — заключила Мухина.

Диетолог-эпидемиолог Чжаоли Дай-Келлер из Сиднейского университета и психиатр Перминдер Сачдев из Университета Нового Южного Уэльса до этого говорили, что повысить шансы на долгую жизнь и здоровое старение помогают сбалансированная диета с низким содержанием соли, прием меньшего количества лекарств, качественный сон и проживание в комфортном озелененном районе.

Ранее был раскрыт секрет долголетия старейшей в мире женщины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами