Более трети россиян приготовились к росту цен на услуги репетиторов в новом учебном году

Большинство россиян (79%), имеющих детей школьного возраста, уверены, что их траты в новом учебном году возрастут. Об этом сообщили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, спросившие в преддверии 1 сентября интернет-пользователей, что они ждут от нового учебного года.

Среди опрошенных родителей 38% ожидают увеличения расходов в связи с дополнительными занятиями, 21% — из-за сборов на школьные нужды, 4% — из-за обучения в частном заведении. 16% отметили, что основная часть их расходов приходится на карманные деньги и обеды. При этом 21% верят, что их расходы останутся прежними.

Более половины родителей (53%) рассказали, что они в первую очередь купят детям одежду и обувь, 26% — учебники и канцелярские товары, 13% выразили желание сделать приятный подарок своему ребенку, чтобы поднять ему настроение перед 1 сентября. 7% купят рюкзаки и другие аксессуары. И лишь 1% обновят смартфон, ноутбук или другой гаджет.

При этом две трети (66%) россиян заявили, что не считают нужным обновлять все вещи для школы каждый год и покупают только необходимое. 15% стараются донашивать одежду и аксессуары, 12% покупают новое, когда просит сам ребенок. Только 7% к каждому учебному году полностью меняют школьный комплект.

Также аналитики выяснили, что большинство родителей (74%) помогают своим школьникам делать домашние задания. Почти пятая часть (19%) опрошенных отметили, что их дети достаточно самостоятельны. 7% признались, что больше отдыхают, когда ребенок занят школой.