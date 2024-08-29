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В Омской области ввели режим ЧС

Губернатор Хоценко: в Омской области ввели режим ЧС из-за переноса сбора урожая

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Омской области ввели режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Причиной такого решения стал перенос сбора урожая на более поздние сроки из-за обильных осадков.

«Приняли решение в связи с этой ситуацией ввести ЧС. Это позволит аграриям, оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайной ситуации, заявиться на получение страховой выплаты», — пояснил чиновник.

От ЧС природного характера в Омской области в 2024 году было застраховано 946 тыс. га посевных площадей. Подчеркивается, что фермеры, несмотря на это, продолжают попытки успеть собрать урожай.

Весной 2024 года север Омской области пострадал от сильных наводнений. На фоне повышения уровня воды в Иртыше до рекордных показателей были эвакуированы тысячи человек.

До этого Минсельхоз сообщил, что в РФ в период возвратных майских заморозков погибло свыше 1,1 млн га посевов.

Ранее в Башкирии объявили режим ЧС из-за обильных дождей и ущерба сельскому хозяйству.

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