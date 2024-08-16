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В России погибло более 1,1 млн гектаров посевов

Минсельхоз: в РФ в период возвратных заморозков погибло свыше 1,1 млн га посевов

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В России в период возвратных заморозков погибло свыше 1,1 млн га посевов, однако оперативная работа аграриев позволила большую часть пересеять, в том числе под высокомаржинальными культурами. Об этом заместитель главы Минсельхоза РФ Андрей Разин заявил в рамках XI Открытого чемпионата России по пахоте, сообщает ТАСС.

По словам замминистра, в стране увеличились посевы по высокомаржинальным культурам. Так, он отметил, что по зернобобовым культурам зафиксирован прирост почти на 30%. Более чем на 17% вырос объем сева гороха.

Разин также сказал, что более чем на 9% увеличен сев под сахарной свеклой, на 7% — под масличными. Кроме того, в текущем году был достигнут абсолютный рекорд по площади посева под соей — более 4,3 млн га. Помимо этого, был обновлен рекорд по масличным, по рапсу, и в том числе по льну масличному, добавил замглавы ведомства.

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