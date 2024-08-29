Дрессировщик Брешиани рассказал о причинах поддержки жителей Курска

Только сплотившись можно справиться с выпавшими испытаниями и одержать победу. Об этом в новом выпуске авторского подкаста «Сорян, это подкаст» рассказал дрессировщик из Гватемалы Хуан Карлос Брешиани, живущий в России с семьей уже 8 лет.

В новом выпуске ведущий шоу пранкер Сорян посетил город Курск и узнал у Карлоса, о причинах его переезда в Россию и активной помощи курянам. Как рассказал дрессировщик, его цирковая труппа цирка приехала в Курск на гастроли, и буквально через несколько дней административный центр региона подвергся обстрелу.

«На нас, говорили, примерно ракет 150 только на эту территорию [выпустили]. Конечно, я боюсь за моих детей, за мою жену. Я на коленях молюсь Богу. Я знаю, я приехал не чтобы умереть в этот момент здесь, ни я, ни моя семья. Я говорю: «Бог, скажи, что хочешь от меня?». И он мне говорит: «Я хочу, чтобы ты помогал, Карлос», — отметил Брешиани.

Он уточнил, что вся его цирковая команда начала оказывать поддержку курянам, как только приехали первые переселенцы.

«Мы всей командой решили, что мы не должны оставаться в стороне. Мы помогаем с самого начала. Мои коллеги помогали с первой помощи гуманитарной. И сейчас много людей приехали помочь. И для меня это очень приятно», — сказал дрессировщик.

Также в ходе интервью Брешиани рассказал о том, почему разделяет ценности русского народа. По его словам, это одна из причин его жизни в России.

«Нормальные спокойные традиционные, так я их понимаю. Потому что мне нравится это. Я всегда, с рождения, понимал — есть папа, есть мама. И баста. И моя мама всегда говорила вот это, прям как... как принцип Библии. Поэтому я думаю, Бог здесь», — сказал он.