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В России создадут реестр для контроля нелегальных мигрантов

«Ъ»: в РФ для поимки нелегальных мигрантов заработает реестр контролируемых лиц

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Александр Кондратюк/РИА Новости

В России с 2025 года для выявления нелегальных мигрантов заработает реестр контролируемых лиц. Соответствующая тема обсуждалась в ходе совещания правительственной комиссии по миграционной политике под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, передает «Коммерсантъ».

Это будет база с данными о тех мигрантах, чьи миграционные документы истекли или были аннулированы или которые совершили административные правонарушения и теперь подлежат высылке из России.

В конце июня Государственная дума приняла законопроект, ужесточающий режим пребывания мигрантов в стране. Документ также предполагал создание упоминаемого реестра. Президент РФ Владимир Путин подписал документ 8 августа, он должен вступить в силу 5 февраля 2025 года, к этому времени должен функционировать и реестр.

В настоящее время в России на нелегальном положении находятся около 630 тысяч мигрантов. По большей части эти люди получили соответствующий статус из-за нарушения режима пребывания на территории России, из-за двух или более административных нарушений или незаконной трудовой деятельности, заявил первый замглавы МВД Александр Горовой.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.

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