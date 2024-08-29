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В Красноярске мать посадила ребенка в багажник и поехала

В Красноярске женщина перевозила ребенка в багажнике авто

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Автохамы Красноярска/VK

В Красноярске ГАИ и опека проверят действия женщины, которая усадила ребенка в багажник авто и поехала по делам. Видео произошедшего публикует Telegram-канал «Проспект мира».

Свидетелями странного способа перевозки ребенка в машине стали жители одной из многоэтажек. Неравнодушные горожане сняли на видео, как женщина усаживает маленькую девочку в багажник автомобиля, закрывает его и уезжает. Судя по записи, ребенок не кричит, не пытается оттуда выбраться, а мирно сидит.

Когда видео распространилось в сети, произошедшим заинтересовались в ГАИ Красноярска, проводится проверка. По данным «НГС», женщине может грозить штраф за нарушение правил перевозки детей и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

До этого сообщалось, что в Воронежской области сотрудники ГАИ задержали автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. В багажнике машины находились трое детей. Нетрезвый 62-летний местный житель объяснил, что вез внучек в магазин за конфетами. За управление транспортным средством в состоянии опьянения пенсионеру грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав. Он также будет оштрафован за нарушение правил перевозки детей.

Ранее пьяный отец посадил за руль BMW X6 11-летнего сына.

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