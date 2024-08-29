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Россиянина засыпало грунтом, когда он копал колодец

В Ленобласти мужчину завалило землей, когда он копал колодец

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Аварийно-спасательная служба ЛО/VK

В Лодейнопольском районе Ленинградской области местный житель оказался под завалами грунта, когда рыл яму для колодца. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона.

Инцидент произошел в деревне Харевщина местный житель копал яму для колодца, в какой-то момент его затянуло в грунт и засыпало землей. На место прибыли специалисты аварийно-спасательной службы, но помочь мужчине они не смогли.

Обстоятельства несчастного случая устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Бокситогорском районе Ленобласти 19-летний рабочий глиноземного завода потерял сознание и упал в дробильную установку. При выполнении работ по очистке железнодорожных путей потерял сознание и упал на край неогороженного бункера подачи известняка. У молодого мужчины начались судороги, он соскользнул в бункер высотой около шести метров и попал в дробильную установку. Спасти пострадавшего не удалось, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее в Троицке рабочего завалило землей после падения в траншею.

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