От тайфуна «Шань-Шань» на японском острове Кюсю пострадали 16 человек

Из-за последствий тайфуна «Шань-шань» в Японии пострадали по меньшей мере шестнадцать человек. Об этом сообщает газета «Иомиури».

Японское метеорологическое агентство призвало жителей острова Кюсю к максимальной бдительности, поскольку пришедший тайфун относится к «классу, близкому к самому сильному». Он принес на архипелаг теплый и влажный воздух с юга, что вызвало сильные дожди даже в удаленных от него районах.

Около 2,25 млн жителей получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры, которые обычно оборудуют в учебных заведениях.

В настоящий момент тайфун «Шань-шань» идет через префектуру Кагосима на острове Кюсю и движется в северном направлении. Порывы ветра достигают 50-70 м/с, а интенсивность осадков, по оценкам синоптиков, составляет 400-600 мм в сутки.

28 августа сообщалось об эвакуации из-за тайфуна 845 тысяч жителей Кюсю. Теперь их количество выросло более чем вдвое.

Ранее сообщалось, что в Японии из-за тайфуна отменили более 230 авиарейсов.