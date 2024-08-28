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Сыну Кадырова вручили медаль «За заслуги перед Чечней»

Сыну главы Чечни Эли Кадырову присвоили медаль «За заслуги перед республикой»

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17-летнему сыну главы Чечни и директору спортивного клуба «Ахмат» Эли Кадырову вручили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». Об этом в Telegram-канале сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов.

Он поздравил Эли и отметил, что ему присвоили высокую награду.

«Благодаря своей целеустремленности и трудолюбию Эли вносит весомый вклад в развитие спорта и подготовку спортсменов», — написал он.

В июне президент РФ Владимир Путин провел встречу с Эли Кадыровым. Он поздравил Кадырова-младшего с предстоящим бракосочетанием и поделился воспоминаниями о его дедушке Ахмате Кадырове.

25 августа старшему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму вручили высшую награду республики — ордена Кадырова.

В октябре прошлого года Адам Кадыров стал Героем Чеченской республики, в ноябре получил награду «За служение религии Ислам» I степени за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей. К тому моменту, это была его седьмая награда за 1,5 месяца. В феврале 2024 года он был удостоен медали на соревнованиях команд спецназа в ОАЭ за поддержку его участников.

Ранее сын Кадырова опубликовал видео, где он под музыку стреляет из двух пулеметов.

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