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Домработницу обвинили в избиении пуделя семьи

Mothership: домработницу в Сингапуре обвинили в избиении домашнего пуделя

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Домработницу из Сингапура обвинили в избиении домашнего пуделя, пишет Mothership. По словам хозяев собаки, женщина регулярно издевалась над питомцем, пока никого не было дома.

Как пишут СМИ, владельцы животного установили дома скрытую камеру, которая записала, как домработница регулярно избивает их пуделя и подвешивает его с балкона. После этого семья подала в суд на женщину, обвинив ее в жестоком обращении с животными.

В обвинительном заключении указано, что домработница хватала пуделя за шею, прижимала его к полу и била по голове самодельной палкой, причиняя собаке боль и страдания. Женщина признала свою вину, но не смогла объяснить свои действия.

Однако обвиняемая заявила, что свешивала собаку с балкона, потому что ее просили об этом сами хозяева пуделя. Если вина женщины будет доказана, ей грозит тюремное заключение сроком на 18 месяцев и крупный штраф.

Ранее домработница украла и выпила запасы элитного алкоголя у работодателя.

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