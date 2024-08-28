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Суд утвердил приговор журналистке Баязитовой

Суд утвердил назначенные пять лет осужденной за вымогательство Баязитовой

Мосгорсуд оставил без изменения приговор администраторам Telegram-канала «Адские бабки» Александре Баязитовой и Ольге Архаровой за вымогательство средств у топ-менеджера банка. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

«Приговор Басманного районного суда, вынесенный в отношении Архаровой и Баязитовой, оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — заявил судья.

До этого топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков, у которого администраторы вымогали деньги, обращался в Мосгорсуд с просьбой смягчить их приговоры. Также обращения о смягчении приговора Ольге Архаровой направляли три депутата Госдумы, имена которых не раскрываются.

27 ноября 2023 года Басманный районный суд Москвы приговорил Александру Баязитову и Ольгу Архарову к пяти годам лишения свободы и 4,5 года колонии общего режима соответственно. Женщин признали виновными в вымогательстве крупной суммы денег у Ушакова. Следователи выяснили, что фигурантки требовали у топ-менеджера заплатить им за неразмещение в сети негативных сведений о некоторых людях.

Ранее Путин прокомментировал приговор Александре Баязитовой.

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