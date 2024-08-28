Зампред комитета по предпринимательству ТПП Фомин отдал мошенникам 30 млн рублей

Мошенники похитили у зампреда комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности Бориса Фомина 30 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, злоумышленники связались с Фоминым в мессенджере Telegram и заявили, что россиян, награжденных орденом Почета, якобы пытаются дискредитировать с помощью обвинений в спонсировании ВСУ. После этого у них начинают вымогать деньги.

Позже преступники рассказали ему о попытке перевода 540 тысяч рублей украинским боевикам, которая якобы была пресечена Росфинмониторингом. В течение дальнейшей беседы мошенники убедили Фомина, что кто-то хочет завладеть его активами на 100 млн рублей, и что в преступную схему впутаны сотрудники банков.

Под этим предлогом мошенники сказали ему снять наличные и передать их «сотруднику ФСБ», чтобы тот положил их на новый «основной счет». Фомин последовал инструкциям и попытался заказать в банке 100 млн рублей, но ему выдали только 30 млн рублей, которые он и передал курьеру преступников.

Благодаря бдительности банковских работников дальнейшего хищения денег у зампреда удалось избежать. Правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянка отдала аферистам 10 млн рублей, которые должна была потратить на лекарства.