Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зампред комитета по предпринимательству ТПП Фомин отдал мошенникам 30 млн рублей

РЕН ТВ: зампред комитета ТПП Фомин отдал мошенникам 30 млн рублей

close
100%
Михаил Фомичев/РИА Новости

Мошенники похитили у зампреда комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности Бориса Фомина 30 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, злоумышленники связались с Фоминым в мессенджере Telegram и заявили, что россиян, награжденных орденом Почета, якобы пытаются дискредитировать с помощью обвинений в спонсировании ВСУ. После этого у них начинают вымогать деньги.

Позже преступники рассказали ему о попытке перевода 540 тысяч рублей украинским боевикам, которая якобы была пресечена Росфинмониторингом. В течение дальнейшей беседы мошенники убедили Фомина, что кто-то хочет завладеть его активами на 100 млн рублей, и что в преступную схему впутаны сотрудники банков.

Под этим предлогом мошенники сказали ему снять наличные и передать их «сотруднику ФСБ», чтобы тот положил их на новый «основной счет». Фомин последовал инструкциям и попытался заказать в банке 100 млн рублей, но ему выдали только 30 млн рублей, которые он и передал курьеру преступников.

Благодаря бдительности банковских работников дальнейшего хищения денег у зампреда удалось избежать. Правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянка отдала аферистам 10 млн рублей, которые должна была потратить на лекарства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами