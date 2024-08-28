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Пострадавшим от атак ВСУ в Курской области выплатили более 1 млрд рублей

МЧС: выплаты пострадавшим в Курской области составили 1,46 млрд рублей

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Илья Питалев/РИА Новости

Выплаты пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области превысили 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«За сутки через портал госуслуг приняты около 3 тыс. заявлений. Уже отработаны более 20 тыс. заявлений и выплачено свыше 300 млн руб. Всего выплаты получили порядка 70 тысяч человек на сумму 1,46 млрд рублей», — говорится в сообщении.

26 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что правительство региона утвердило порядок предоставления единовременной выплаты для пострадавших от чрезвычайных ситуаций (ЧС) жителей.

Он уточнил, что размер выплаты будет зависеть от произошедшего. Так, за причинение тяжкого или среднего вреда здоровью гражданам выплатят 600 тыс. руб. Если же был получен легкий урон, то 300 тыс. руб. В случае кончины родственника семьям выплатят 1,5 млн руб.

С 6 августа российские военные ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Многим жителям приграничных районов пришлось покинуть свои дома.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Путин поручил выделить деньги для подразделений теробороны в приграничье.

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Атаки на Курскую область
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