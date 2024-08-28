МЧС сообщило об индивидуальной эвакуации жителей из серых зон в Курской области

Минобороны и МЧС России проводят индивидуальную эвакуацию мирных жителей из серых зон в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

«Сотрудники МЧС России с подразделениями Минобороны и волонтерами продолжают поиск и эвакуацию людей из «серой зоны», — сказано в сообщении.

По информации МЧС, за сутки была восстановлена связь с родственниками 58 жителей региона.

До этого эвакуированные жители Суджанского района Курской области рассказали, что были вынуждены спасаться с детьми вплавь и прятаться по кустам от Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстреливавших улицы, где жили гражданские.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее в МИД России заявили, что ВСУ распространяет фейки о Курской области.