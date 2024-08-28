Стали известны самые популярные у российских туристов страны Европы

Топ популярных у россиян европейских стран возглавляет Италия. Она же является самой лояльной страной с точки зрения выдачи шенгена. В целом сегодня прождать визу можно 45 рабочих дней, рассказал гендиректор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

«Традиционный топ-5 европейских стран: Италия, Испания, Франция, Греция, Кипр. Чуть-чуть туда можно добавить Болгарию», — отметил турэксперт.

Сегодня процедура оформления шенгенских виз значительно усложнилась — это касается и лояльной Италии, добавил он. Плюс к этому не все страны соглашаются аккредитовывать туроператоров — так, по словам Арзамасова, его компания может работать с визами в Грецию, Болгарию и на Кипр.

Напомним, в Альянсе турагентств России сообщали, что шансы на получение шенгенской визы можно значительно повысить, если обратиться в консульство через турагентство. По данным агентств, процент отказов в таком случае в два раза ниже, чем при самостоятельной подаче заявления.

Эксперт по туризму ранее рассказала о настоящем отношении европейцев к россиянам.