Неадекватный прохожий напала на россиянку на улице

Житель Перми сообщил о нападении неизвестного мужчины на 23-летнюю девушку. Об этом передает издание URA.ru.

По словам собеседника СМИ, все произошло вечером 27 августа в центре города.

«Неадекватный мужчина подошел к девушке и стал ее оскорблять. Потом развернулся и ушел. Спустя какое-то время он вернулся и ударил ее по лицу», — рассказал пермяк, отметив, что после этого дебошир ушел в направлении Петропавловской улицы.

По словам мужчины, во время ЧП вокруг было много прохожих, но никто не помог потерпевшей.

Родственники девушки обратились в полицию. Информацию о заявлении, поступившем от супруга пермячки, подтвердили в городской полиции.

Ранее в Татарстане местный житель с пистолетом напал на продавца в магазине, чтобы унести пачку сигарет и сметану.

Ранее в Приморском крае неизвестный ворвался с топором в магазин и ранил продавщицу.