Абсолютно все ГЭС Украины получили повреждения после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. С таким заявлением выступил глава государственного оператора ГЭС «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в эфире информационного марафона.

За это время ГЭС Украины сократили выработку электроэнергии на 40%.

С таким заявлением в компании выступили после удара по Киевской ГЭС, на которой продолжается разбор завалов.

«Ключевая задача компании к началу осенне-зимнего периода максимально восстановить утраченные мощности», — подчеркнул Сирота.

До этого на Украине заявили, что восстановление разрушенной Днепрогэс займет не менее трех лет.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее сообщалось, что на Украине повреждены почти 43% магистральных энергосетей.