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На Украине рассказали, когда смогут восстановить Днепровскую ГЭС

«Укргидроэнерго»: восстановление Днепрогэс займет минимум три года

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Сергей Величкин/РИА «Новости»

Восстановление поврежденной взрывами Днепровской ГЭС займет минимум три года. Такие прогнозы дал генеральный директор компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, чьи слова приводит ТАСС.

«По меньшей мере три года займет восстановление ДнепроГЭС», — сказал он.

Сирота отметил, что разбор завалов на объекте после взрыва занял полтора месяца, его завершили только 14 июля. По словам директора «Укргидроэнерго», потребуются дополнительные ресурсы для уменьшения уязвимости станции.

Сирота добавил, что компания готовит иски в международные суды о компенсации убытков, которые составили почти 45% генерации электроэнергии.

ДнепроГЭС расположена в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В ночь на 1 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинским объектам электроэнергетики. В результате атаки были повреждены несколько тепловых электростанций, включая Днепровской ГЭС.

В «Укрэнерго» заявляли, что станция получила очень серьезные повреждения.

Ранее ДнепроГЭС полностью прекратила работу.

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