Чиновника из Мелитополя обвинили в вымогательстве у своего же сотрудника

В Мелитополе следователи возбудили уголовное дело на бывшего исполняющего обязанности директора ГУП «Управление автомобильными дорогами Запорожской области». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности».

По версии следствия, он с декабря 2023 по апрель 2024 года приказал подчиненному сотруднику переводить часть его зарплаты. В итоге ущерб от действий злоумышленника составил более 445 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали, у него дома и на рабочем месте провели обыски. Следователи собираются ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого Свердловский районный суд Белгорода приговорил экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко к 12 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 20 млн руб. за получение взяток.

Ранее суд вынес приговор экс-главе «Транснефть — Верхняя Волга» по делу о взятках.